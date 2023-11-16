Рубль обновил июльские максимумы к основным иностранным валютам

На валютном рынке в четверг, 16 ноября, наблюдается рост рубля к основным зарубежным валютам. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара, согласно подсчетам на «завтра» на 17:40 по московскому времени, снизился на 43 копейки — до 89,03 рубля за единицу, евро — на 31 копейку, до 96,92 рубля, а юаня — на 5 копеек, до 12,27 рубля.

Кроме того, иностранные валюты обновили минимумы, установленные в начале июля. Доллар торговался на уровне 88,57 рубля, евро опустился до 96,13 рубля, а юань — до 12,21 рубля за единицу, указано на сайте столичной биржи.

В случае очередного повышения ключевой ставки в декабре текущего года курс доллара может снизиться до 85 рублей. Такой прогноз дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, рубль на данный момент укрепляется благодаря восстановлению нефтяных котировок, а также на фоне ожидания повышения ключевой ставки Центробанка РФ.