В США назвали причины санкций против судоходных компаний и танкеров
США ввели ограничительные меры против трех судоходных компаний и трех танкеров из-за того, что они предпринимали попытки обхода «ценового потолка» на российскую нефть, рассказал пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет «Прайм».
Ранее Минфин США ввел санкции против двух фирм, зарегистрированных в Либерии и одной с регистрацией в ОАЭ.
Нефтяные танкеры «Лиговский проспект», «Казань» и NS Century были объявлены «заблокированной собственностью».
Миллер отметил, что суда использовались для перевозки нефти, торгуемой дороже ценового потолка.
Рамблер: главные новости