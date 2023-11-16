В США назвали причины санкций против судоходных компаний и танкеров

США ввели ограничительные меры против трех судоходных компаний и трех танкеров из-за того, что они предпринимали попытки обхода «ценового потолка» на российскую нефть, рассказал пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет «Прайм».