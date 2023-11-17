Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачные изделия

Госдума приняла в третьем чтении нормы, согласно которым с 2024 года акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня. Изменения инициированы правительством РФ в рамках большого налогового бюджетообразующего закона, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2024-2026 годы.

В частности, согласно изменениям в Налоговый кодекс, которые были приняты в конце июля, акциз на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2024 года должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей за 1 тыс. штук. В соответствии с принятым законом, акциз в 2024 году может составить 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.