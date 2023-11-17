Данные Минфина США свидетельствуют о наращивании Россией объема вложений в американские гособлигации в сентябре до $73 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованные документы.

Значение выросло вдвое к уровню августа. Тогда объем вложений РФ в госбумаги США составил $31 млн. Месяцем ранее он был на уровне $29 млн, в июне - $33 млн, в мае - $36 млн, в апреле - $35 млн, в марте - $77 млн, в феврале - $75 млн.

Отмечается, что на долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре пришлось $61 млн, на краткосрочные - $12 млн.

Резкое сокращение российской стороной вложений в американский госдолг начало наблюдаться в 2018 году. Весной их уровень сократился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.

Япония сохранила за собой статус крупнейшего держателя государственных бумаг США в сентябре (порядка $1,08 трлн).