В России разрешили приватизировать брошенные причалы за рубль
Государственной Думой был принят закон, предполагающий упрощение процедуры приватизации заброшенных причалов, перегрузочных комплексов и иных объектов в речных портах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Над созданием закона работал Минтранс. Документ разработали для того, чтобы ускорить вовлечение в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений (в том числе причалов), перегрузочных комплексов и другого государственного или муниципального имущества в порту, которое не востребовано в качестве объектов инфраструктуры или находится в неудовлетворительном состоянии.
Законом допускается продажа объектов речного порта, находящихся в неудовлетворительном состоянии, способами, предусмотренными в законе о приватизации. При этом лицо, которое обладает преимущественным правом покупки такого объекта, должно отказаться от этого права.
Кабмин будет устанавливать критерии, по которым будет определяться неудовлетворительное состояние или невостребованность портовых объектов.
По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, объекты, которые находятся в ненадлежащем состоянии, будут выставляться на конкурс по стартовой цене 1 рубль.