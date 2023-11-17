В России разрешили приватизировать брошенные причалы за рубль

Государственной Думой был принят закон, предполагающий упрощение процедуры приватизации заброшенных причалов, перегрузочных комплексов и иных объектов в речных портах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Над созданием закона работал Минтранс. Документ разработали для того, чтобы ускорить вовлечение в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений (в том числе причалов), перегрузочных комплексов и другого государственного или муниципального имущества в порту, которое не востребовано в качестве объектов инфраструктуры или находится в неудовлетворительном состоянии.

Законом допускается продажа объектов речного порта, находящихся в неудовлетворительном состоянии, способами, предусмотренными в законе о приватизации. При этом лицо, которое обладает преимущественным правом покупки такого объекта, должно отказаться от этого права.

Кабмин будет устанавливать критерии, по которым будет определяться неудовлетворительное состояние или невостребованность портовых объектов.