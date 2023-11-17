Bloomberg узнал о продажах российской нефти по цене выше потолка

Больше 99% морских поставок сырья были реализованы в среднем за 79 долларов 40 центов за баррель при лимите в 60 долларов.

Агентство сообщает об этом со ссылкой на данные исследования Киевской школы экономики. В материале сказано, что в последние несколько месяцев Россия научилась обходить ограничения, введённые странами «Большой семёрки», с помощью теневого танкерного флота с неустановленными владельцами и страховыми компаниями.