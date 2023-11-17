Обрушение цены на нефть Brent объяснили

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил обрушение цены на нефть марки Brent. В беседе с «Известиями» он сообщил, что это произошло после выхода данных американского Министерства энергетики.

«Согласно последнему отчету [Минэнерго США], на неделе, завершившейся 10 ноября, запасы нефти в стране увеличились на 3,6 миллиона баррелей. Неделей ранее они выросли на 13,87 миллиона баррелей. В итоге за две недели запасы выросли на 17,5 миллиона баррелей. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали небольшого роста резервов», — рассказал аналитик.

По его словам, техническая картина указывает на то, что цена может снизиться до 74,50 доллара. При этом, отметил эксперт, учитывая сохраняющиеся геополитические риски, сильного обвала ожидать не стоит.