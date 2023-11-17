Турция готова помочь России в поставках продовольствия в Африку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова помогать России в поставках продовольствия в страны Африки. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, Россия решила направить по Черному морю зерно в четыре-пять стран Африки. Он также отметил, что Турция готова оказать содействие РФ в поставках продовольствия в Африку.

«Мы уже сделали такие шаги вместе с Россией и Катаром. Для того чтобы сделать этот шаг, нам необходимо прежде всего провести переговоры между Германией и Турцией, чтобы сделать решительные шаги», — сказал Эрдоган.

Ранее исполнительный директор Центра гуманитарного диалога (CHD) Дэвид Харланд заявил, что вернуться к прежней зерновой сделке по экспорту украинского зерна через черноморские порты не удастся, для этого потребуется новый формат взаимодействия Москвы и Киева. По его словам, прежнее соглашение оказалось полезным для сотен миллионов голодающих людей в мире. Россия и Украина как крупные экспортеры зерна сделали важный шаг для обеспечения продовольственной безопасности. Однако теперь, отметил эксперт, необходим новый формат взаимодействия.