Послы ЕС обсудили 12-й пакет санкций против России

Постоянные представители 27 стран Евросоюза провели в пятницу первую дискуссию по представленному Еврокомиссией (ЕК) 12-му пакету санкций против России, "до согласования еще далеко". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в делегации одной из стран в Совете ЕС.

"Да, первая дискуссия с участием послов прошла сегодня. Она показала, что до согласования пакета еще далеко", - сказал он.

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По словам дипломата, цель послов - согласовать новый пакет к саммиту ЕС, который пройдет 14-15 декабря.

"Задача состоит в том, чтобы достичь соглашения к саммиту лидеров в декабре. Но первая дискуссия показала, что пока рано говорить, удастся ли это сделать. Дискуссии послов продолжатся на следующей неделе", - добавил он.

Ранее Еврокомиссия предложила в рамках 12-го пакета ввести санкции против 120 физических и юридических лиц России. Проект также включает предложение "принять новые импортные и экспортные ограничения и ужесточить потолок цен на нефть, чтобы противодействовать обходу санкций".

Утечки по 12-му пакету

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на полученные им документы ЕК, что ЕС в рамках 12-го пакета санкций против России хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих. Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для БПЛА. Также в рамках нового пакета рестрикций будет запрещен импорт жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб.

Как ожидается, в очередной пакет антироссийских санкций войдет запрет на алмазы из РФ с 1 января 2024 года. Евросоюз также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах.

Помимо этого, ЕС планирует ввести меры для более эффективного соблюдения потолка цен на российскую нефть.

Кроме того, в ЕС хотят запретить гражданам России работать в европейских компаниях, занимающихся криптоактивами. Также Евросоюз хочет запретить выдачу лицензий на программы, использующиеся для управления предприятиями и применяемые при производстве, и на программы для промышленного дизайна.

Также ЕС намерен требовать от европейских компаний, которые находятся во владении или под контролем граждан России, получать разрешение на перенос активов из ЕС. Помимо этого, Евросоюз планирует требовать от экспортеров товаров включать в договоры пункты о запрете реэкспорта в Россию определенных видов продукции.