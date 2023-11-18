Экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России

Директор центра экономики и инфраструктурных отраслей Центра стратегических разработок (ЦСР) Бегляр Новрузов высказал мнение, что доля торговой значимости Евросоюза для России продолжает снижаться. Его слова передает ТАСС.

«В результате санкционных ограничений продолжает снижаться доля торговой значимости ЕС, некоторых стран Северной Америки и Азии», — сказал Новрузов.

Экономист отметил, что в первую очередь это оказывает влияние на переориентацию части транспортного комплекса на Западном и Северо-Западном направлениях. Он добавил, что удельный вес российского экспорта в западном направлении в 2021-2022 годах составлял порядка 25-30% от всего экспортного объема. Теперь же часть этого экспорта будет доставляться в южном направлении, в основном через порты Азово-Черноморского бассейна, а также через сухопутные и морские маршруты коридора Север — Юг.

Он также добавил, что необходимо учитывать вектор движения российских поставок для традиционных партнеров из Южной Америки и Азии, а также новых рынков в странах Африки, Латинской Америки и частично Ближнего Востока.

До этого Еврокомиссия предложила обновить антироссийские санкции посредством внесения в них 120 физических и юридических лиц из РФ.