Венесуэла заявила о планах вместе с Россией восстановить уровень добычи нефти

Россия и Венесуэла хотят восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его вдвое, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Как указал глава МИД, совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тыс. баррелей в сутки. По его словам, режим санкций сильно повлиял на добычу, поэтому сегодня цель на первом этапе заключается в восстановлении того уровня, который был в Венесуэле примерно пару лет назад с компанией «Роснефть», которая сейчас использует другую схему работы, передает РИА «Новости».

Министр добавил, что в комиссии стороны договорились о возобновлении переговоров и участии компаний России в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. Он уточнил, что на первом этапе Венесуэла старается восстановить уровень добычи, который был пару лет назад, а второй целью является увеличение этого уровня добычи как минимум вдвое.