Страны Европейского Союза в этом году «потихоньку профинансировали» Россию на 6,1 миллиарда евро за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорят данные Евростата по торговле, пишет газета The Telegraph.

Издание отмечает, что обещания стран ЕС отказаться от российского ископаемого топлива не исполняются. Количество грузовых судов, перевозящих СПГ из России в Европу, только растет.

В 2023 году ЕС скупил более половины экспорта СПГ из Москвы, при этом Испания и Франция являются вторыми и третьими по величине покупателями после Китая.

Так, Мадрид отправил в Москву 1,8 миллиарда евро за первые девять месяцев года.

Вторым по величине покупателем в Европе стала Франция. За поставки она заплатила России 1,5 миллиарда евро. На третьем месте Бельгия, купившая российский СПГ на 1,36 миллиарда евро.

Российский газ также покупали прибалтийские республики.

«Некоторые из самых ярых сторонников Киева в Европе, в том числе Эстония и Литва, также продолжали отправлять деньги в Москву за СПГ», — отмечает The Telegraph.

ЕС декларирует прекращение использования российского ископаемого топлива к 2027 году. В 2023 году Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике, призвала блок сократить зависимость от российского СПГ. Однако эти планы столкнулись с реальностью: Европа не может выжить без российского газа. Так, в сентябре министр энергетики Испании заявила, что не планирует запрещать российский СПГ.