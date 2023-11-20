Эксперт рассказал, что будет с ценами на «ювелирку» из-за новых санкций ЕС

За европейскими санкциями против российских алмазов может последовать повышение мировых цен на сырье. В результате все изделия, в частности российские ювелирные украшения, подорожают, заявил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Специалист пояснил, что полный цикл изготовления украшений в России отсутствует. Страна продает на экспорт почти все необработанные алмазы.

Их направляют по большей части на территорию Индии, указал собеседник.

Российская сторона осуществляет закупки за границей ограненных бриллиантов для украшений отечественного производства, заявил Емельянов. По его словам, на ОАЭ приходится львиная доля мирового алмазного бизнеса.

В этой связи, как пояснил эксперт, «цена на ювелирные изделия зависит от курса рубля — в основном к доллару и дирхаму».

Он не исключил того, что производители алмазов увеличат стоимость продукции для внутреннего покупателя. Это позволит им отбить потери, добавил специалист.