Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах

Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных евробондов с погашением в 2027 и 2032 годах на 3,6 млрд рублей.

Об этом заявили в министерстве.

Платёжный агент по еврооблигациям Национальный расчётный депозитарий (НРД) получил «средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов России со сроком погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,6 млрд рублей», приводит сообщение РИА Новости.