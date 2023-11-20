Бонды Аргентины отреагировали на фоне оглашения результатов выборов

Долларовые облигации Аргентины продемонстрировали рост в цене на фоне результатов выборов президента, прошедших в стране, передает Bloomberg.

Напомним, что по итогам второго тура победу одержал либертарианец Хавьер Милей. Он набрал более 55 процентов голосов. Новый президент заявлял, что закроет местный ЦБ и переведет денежное обращение с аргентинского песо на доллар США.

Облигации с погашением в 2035 году стали дороже на $0,006 за доллар, а облигации с погашением в 2041 году — на $0,008 цента за доллар.

При этом оба выпуска все еще торгуются ниже 30% от номинала.

Западные СМИ после победы Милея обратили внимание на разные радикальные планы политика. В частности, отмечалось, что он готовится сократить государственные расходы на 15%. Из-за указанных планов Милея прозвали «экономистом с бензопилой».