ЦБ сообщил об ускорении инфляции в большинстве регионов

В большинстве регионов в октябре ускорилась годовая инфляция, заявили в ЦБ России.

«Основным фактором ускорения инфляции стал высокий потребительский спрос, который позволяет продавцам постепенно переносить возросшие издержки в цены», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что цены на товары в годовом выражении ускорили рост практически во всех регионах.

В ноябре инфляционные ожидания россиян достигли 12,2%. Об этом говорится в результатах исследования «инФОМ», которое было проведено по заказу ЦБ.

Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, годовая инфляция в России в настоящее время превышает 7%, этот уровень нельзя назвать безобидным.