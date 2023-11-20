ЦБ Румынии проведет за рубежом кампанию по заявлению прав на вывезенное в РФ золото

Национальный банк Румынии (НБР) проведет за рубежом кампанию по заявлению прав на вывезенное в Россию в 1916-1917 годы румынское золото. Об этом заявил управляющий НБР Мугур Исэреску на симпозиуме "Золотой запас Румынии, эвакуированный в Москву, - задолженность старше века".

"НБР планирует организовать ряд мероприятий, чтобы вновь заявить, главным образом за рубежом, что Румыния имеет полностью действительное с исторической и юридической точки зрения право потребовать возвращения ее золотого запаса, эвакуированного в Москву в 1916-1917 годы, конфискованного впоследствии СССР", - сказал он.

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"Наши проекты на будущее исходят из того, что за границей, даже на уровне европейских руководителей, проблема эвакуированного в Москву золотого запаса остается большей частью не известна, - отметил управляющий НБР. - В зарубежной литературе нет ни научных, ни популярных работ на языках международного хождения, посвященных этой теме, а румынские историки и юристы не поднимают за рубежом эту проблему".

Исэреску сказал, что первым шагом будет поддержка усилий румынского европарламентария Эуджена Томака по ознакомлению членов Европарламента и интернационализации проблематики золотого запаса.

"Одновременно мы планируем содействовать мероприятиям, которые, как мы понимаем, будут организованы в ближайшем будущем в Европарламенте, как опытом наших специалистов, так и работами на английском языке, представленными и обсужденными в НБР".

В годы Первой мировой войны власти королевской Румынии, которой угрожала германская оккупация, решили эвакуировать главные ценности страны для хранения в СССР. Во время революции и гражданской войны часть хранившихся в Кремле сокровищ, в том числе румынских, была вывезена из Москвы. Об их дальнейшей судьбе в исторической литературе высказывались различные гипотезы, однако ни одна из них не нашла окончательного подтверждения.