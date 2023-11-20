Нефть марки Brent подорожала до $82,2
Стоимость нефти марки Brent постепенно росла в течение всего дня. По состоянию на 17:00 мск ее цена составила $82,2, что на $1,58 выше по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 14:35 мск январские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,33 (1,65%) — до $81,94 за баррель.
Январские фьючерсы на WTI к этому времени подорожали на бирже NYMEX на $1,3 (1,71%) — до $77,34 за баррель.
Напомним, что в пятницу, 17 ноября, цены подскочили более чем на 4,1% в связи с опасениями участников рынка. Они предположили, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.