Россия получит право разработки нефтяных проектов во Вьетнаме

России дадут право участвовать в разработке нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама. Правовая комиссия уже рассматривает возможность подготовки подобного законопроекта, пишет газета «Известия» со ссылкой на документы правительства.

«РФ получит право участвовать в разработке действующих нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама», — говорится в публикации.

Кроме того, издание пишет, что местные власти готовы поддержать совместное российско-вьетнамское предприятие «Вьетсовпетро». Москва взамен должна предоставить этой компании льготы в области добычи нефти.

Как пишет газета «Известия», российско-вьетнамской компании до 2023 года понизят налог на добычу полезных ископаемых на 202 миллиарда рублей. Целью этой инициативы стало вовлечь ранее нерентабельные участки месторождений в разработку и тем самым ускорить добычу, пояснили авторы документа. Кроме того, законопроект позволит добывать больше нефти из-за перехода на позднюю стадию разработки точек.