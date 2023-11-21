США обошли Россию по поставкам сжиженного топлива в ЕС

Соединенные Штаты значительно опередили Россию по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. С начала ноября 2023 года доля США на рынке составила 52 процента, в то время как РФ — лишь около 13 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков S&P Global Commodity Insights.

На третьем месте по объемам поставок СПГ в Европу оказался Алжир. На его долю с начала ноября пришлось порядка 11 процентов от общего объема. В целом Евросоюзу (ЕС) и Великобритании удалось с начала ноября нарастить импорт СПГ на 76 процентов в сравнении с октябрьским показателем — до 7,39 миллиона тонн. Больше всего грузов уходило во Францию (1,66 миллиона тонн), Испанию (1,04 миллиона), Великобританию (970 тысяч) и Нидерланды (890 тысяч).

Аналитики связывают резкий прирост поставок СПГ в Европу с рядом факторов. Среди ключевых причин они назвали похолодание в регионе и завершение подготовки к старту отопительного сезона. Европе по-прежнему удается выигрывать конкуренцию за поставки СПГ у азиатских стран. Во многом это обусловлено обмелением Панамского канала, из-за чего США приходится сдерживать поставки собственного сжиженного топлива в Азию.