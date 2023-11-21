Новак: Россия в 2023 году добудет 527 млн тонн нефти

Новак заявил, что Россия в 2023 году добудет 527 млн тонн нефти
Россия по итогам 2023 года добудет 527 млн тонн нефти, 440 млн тонн угля, произведет 33 млн тонн СПГ, а добычу газа снизит на 30 млрд куб. м из-за снижения поставок в Европу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. Производство электроэнергии в РФ вырастет в 2023 году на 0,8%.
"Если говорить о добыче нефти, мы ожидаем 527 млн тонн примерно. В прошлом году было 535 млн тонн. По углю это примерно 440 млн тонн, в прошлом году тоже этот же уровень примерно был - 442 млн тонн", - сказал он.
"По газу несколько ниже будет, чем в прошлом году, примерно на 30 млрд куб. м. Это связано с тем, что в прошлому году у нас в первом полугодии еще осуществлялись поставки в Европу, которые прекратились по "Северному потоку" в результате террористического акта. Соответственно, в этом году будет меньше, но за счет наращивания поставок в КНР по "Силе Сибири" мы частично компенсируем эти потери", - сообщил Новак, отметив, что производство СПГ в РФ в 2023 году составит 33 млн тонн, а с 2024 году ожидается дальнейшее увеличение благодаря запуску первой линии завода "Арктик СПГ - 2".
При этом производство электроэнергии в РФ вырастет в 2023 году на 0,8% - до 1,15 трлн кВт ч.
"В электроэнергетике ситуация стабильная, производство электроэнергии будет где-то 1,15 трлн кВт ч, выше, чем в прошлом году на 0,8%, соответствует темпам роста потребления, который обеспечивают, дефицита нет, энергетика обеспечивается в полном объеме", - подчеркнул вице-премьер.
Ранее Росстат сообщал, что Россия за девять месяцев 2023 года снизила добычу природного газа на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 380 млрд куб. м.
Добыча попутного нефтяного газа в январе - сентябре выросла на 4,3% - до 78,8 млрд куб. м. Производство СПГ составило 23,6 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Добыча угля в России в январе - сентябре выросла на 0,9%, до 315 млн тонн, совокупное производство электроэнергии - на 0,3%, до 856 млрд кВт ч.