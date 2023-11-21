Новак: Россия в 2023 году добудет 527 млн тонн нефти

"Если говорить о добыче нефти, мы ожидаем 527 млн тонн примерно. В прошлом году было 535 млн тонн. По углю это примерно 440 млн тонн, в прошлом году тоже этот же уровень примерно был - 442 млн тонн", - сказал он.



"По газу несколько ниже будет, чем в прошлом году, примерно на 30 млрд куб. м. Это связано с тем, что в прошлому году у нас в первом полугодии еще осуществлялись поставки в Европу, которые прекратились по "Северному потоку" в результате террористического акта. Соответственно, в этом году будет меньше, но за счет наращивания поставок в КНР по "Силе Сибири" мы частично компенсируем эти потери", - сообщил Новак, отметив, что производство СПГ в РФ в 2023 году составит 33 млн тонн, а с 2024 году ожидается дальнейшее увеличение благодаря запуску первой линии завода "Арктик СПГ - 2".