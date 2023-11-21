Молдавия хранит большую часть своего газа на Украине
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что большая часть своего газа страна хранит в хранилищах на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радио Moldova.
По словам министра, хранить газ на украинской территории в шесть раз дешевле, чем держать запасы в Румынии.
«Большой запас газа хранится на Украине, из 650 миллионов кубометров газа очень небольшой процент, около 20 миллионов кубометров природного газа, приходится на Румынию, а остальное — на Украину. Проблема в том, что в Румынии это в пять-шесть раз дороже, чем на Украине», — рассказал он.
Парликов также добавил, что в данный момент у Молдавии есть достаточно газа, чтобы покрыть потребности граждан следующей зимой. При этом министр отметил, что зимой скорость изъятия газа со складов падает, из-за чего хранить все запасы в Румынии было бы невыгодно.
«В зимний период скорость, с которой можно изъять природный газ со складов, ограничена, соответственно, если бы мы хранили все резервные запасы только в Румынии, мы бы не смогли обеспечить физически весь необходимый стране объем», — добавил министр.
Ранее Парликов заявил о наличии возможностей поставлять газ в Приднестровье не из России.