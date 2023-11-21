США незаконно вывезли из Сирии автоцистерны с нефтью

Военные США незаконно вывезли из Сирии 50 автоцистерн с нефтью. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, колонна выехала из провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии утром 21 ноября, а потом пересекла незаконно действующий пограничный переход «Эль-Махмудия». Оттуда она направилась на базы США в Ираке.