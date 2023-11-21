Новак: доля трудноизвлекаемых запасов нефти достигнет 70% к 2050 году

Оказывается, с чёрным золотом в будущем могут возникнуть сложности. Александр Новак (Вице-премьер Российской Федерации) заявил, что доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти достигнет в нашей стране 70% к 2050 году. Об этом политический деятель сказал на заседании комитета Совфеда по экономической политике. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории ТАСС.

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По словам Александра Новака, в Российской Федерации структура запасов меняется в сторону всё более и более сложнодобываемых запасов. В нашем государстве в настоящее время около 30% добычи (166 миллионов тонн) являются трудноизвлекаемыми. И эта доля будет постоянно увеличиваться. Видимо, это происходит из-за того, что все простые залежи полезных ископаемых постепенно добываются. При этом в земле остаются как раз те ресурсы, которые достать было сложно.

Вице-премьер Российской Федерации также добавил, что российское правительство не исключает введения добавочных льгот для этого типа запасов. В связи с тем, что в нашем государстве структура залежей и добываемого чёрного золота идёт в сторону ТРИЗ, придётся создавать условия для того, чтобы обеспечить сохранение объёмов добычи в соответствии с планами державы.

Политик также напомнил, что в нашей стране принят федеральный проект по разработке трудноизвлекаемых залежей. В нём активно участвуют фирмы и заинтересованные области страны. В рамках этого проекта, по словам Александра Новака, рассматриваются, в том числе и стимулирующие меры добычи этих запасов.