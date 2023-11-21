Орешкин высказался о будущем курса рубля

Орешкин призвал не ждать кардинальных отклонений курса рубля
Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что рубль ещё может укрепиться в ближайшем будущем, однако не стоит ждать кардинальных изменений от сегодняшнего курса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит», — заявил он.
По словам Орешкина, курс рубля скорректировался на фоне роста потребительского спроса на импортную продукцию, а также снижению цен на нефть и газ.
«Был и определенный "перелет" этого курса. Вот с какими явлениями, с которыми недавно столкнулась российская экономика, он был прежде всего связан. Погашение части внешних долгов экспортерами. Необходимость увеличить финансирование покупателей нашей продукции за рубежом. Уход иностранных компаний с российского рынка и выкуп их долей российскими инвесторами. Все это вместе взятое увеличивало спрос на иностранную валюту и вело к ослаблению рубля», — рассказал помощник президента.
Ранее Орешкин заявил, что «центр силы мировой экономики уходит на Восток».