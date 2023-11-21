Орешкин высказался о будущем курса рубля

«Был и определенный "перелет" этого курса. Вот с какими явлениями, с которыми недавно столкнулась российская экономика, он был прежде всего связан. Погашение части внешних долгов экспортерами. Необходимость увеличить финансирование покупателей нашей продукции за рубежом. Уход иностранных компаний с российского рынка и выкуп их долей российскими инвесторами. Все это вместе взятое увеличивало спрос на иностранную валюту и вело к ослаблению рубля», — рассказал помощник президента.