ЦБ и Мосбиржа прорабатывают план по минимизации рисков в случае санкций

Банк России совместно с Московской биржей прорабатывают план, который минимизирует риски для участников финансового рынка в случае введения санкций в отношении площадки. Об этом в интервью газете "Известия" заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Мы всегда анализируем риски новых санкций. И здесь для нас самое главное - иметь план действий на случай, если этот сценарий реализуется. Мы прорабатываем с Мосбиржей план, который минимизирует риски для участников", - сказала она, добавив, что введение санкций против Мосбиржи не станет угрозой для финансовой стабильности.

Не создаст проблем на долговом рынке и недавнее повышение ключевой ставки Банка России до 15% годовых, уточнила она. "Мы, безусловно, оцениваем, какое влияние оказал рост ключевой ставки на стоимость портфелей ценных бумаг банков. В связи с тем, что существенная доля портфеля удерживается до погашения, а по значительной части облигаций ставки плавающие, то отрицательная рыночная переоценка не существенна - за период с 1 июня по 1 ноября она составила 300 млрд рублей", - добавила Данилова.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи. Регулятор знает, как действовать в случае реализации такого риска, подчеркивала она.