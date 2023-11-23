Названы города с высоким уровнем жизни в России

Итоги мониторинга качества жизни россиян подвели в крупных городах страны. Его данные построены на опросах самих жителей России. О результатах исследования рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом сообщают argumenti.ru.

Эксперт отметил, что самое высокое качество жизни зафиксировано в Москве, Грозном, Санкт-Петербурге, Тюмени, Севастополе, Сочи, Калуге, Екатеринбурге, Сургуте и Казани.

Во время опроса россияне оценивали уровень своего материального благополучия, а также возможность покупать ряд товаров. Среди них способность приобрести жилье, оценивалось и качество медицинских услуг, уровень экологии, образования и культурных ценностей. Кроме того, жители страны оценили состояние дорожного полотна и работу Госавтоинспекции, сотрудников коммунальных служб.

Россиянам также предложили оценить уровень бытового насилия, показатель злоупотребления алкоголем, преступность в государстве.

«Помимо этого, при анализе качества жизни также принимаются в расчет готовность переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, уровень тревожности населения городов, а также его протестная активность», – отметил эксперт в беседе с «Российской газетой».

По итогам исследования выявлено, что высокая доступность жилья имеется в Тюмени, Мурманске, Воронеже, Пензе, Липецке.

Хорошая экология, по мнению респондентов, в Вологде, Севастополе, Москве, Грозном, Санкт-Петербурге, Калининграде.