Милей считает, что Аргентину ждут месяцы с высокой инфляцией

Ближайшие несколько месяцев в Аргентине будет высокая инфляция, но гиперинфляции можно избежать. Об этом заявил во вторник избранный президент страны Хавьер Милей.

"У нас будет несколько месяцев высокой инфляции. У нас большая подавленная инфляция, многие цены сдерживались искусственно", - сказал он в интервью телеканалу La Nacion.

Милей признал, что в Аргентине есть "явный риск гиперинфляции". "Ее можно избежать, но это как часовой механизм, нужно решать вопрос очень аккуратно", - добавил он. По словам избранного президента, он не собирается сразу после вступления в должность отменять существующие в стране валютные ограничения, так как считает, что это было бы самоубийством без предварительного решения вопроса с долговыми инструментами центробанка.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2022 года рост цен составил 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%. В октябре инфляция в годовом выражении превысила 140%.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.