Россия и Пакистан обсуждают долгосрочный нефтяной контракт

Пакистанский посол в Москве Мухаммад Халид Джамали рассказал, что Россия и Пакистан в настоящий момент обсуждают долгосрочный контракт на поставку нефти.

Об этом Джамали сказал в интервью РИА Новости.

«В настоящий момент идут переговоры по долгосрочному контракту на поставки нефти из России, как на правительственном уровне, так и на уровне частных компаний», — поделился он.

Посол уточнил, что стороны в настоящий момент обсуждают технические детали сделки, включая вопрос оплаты и объёмы поставок.