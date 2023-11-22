Поставки российской нефти резко упали после санкций США

Во второй половине ноября поставки нефти из российских портов сократились до минимума за последние три месяца. В частности, 19 ноября было отправлено 2,7 миллиона баррелей сырья, меньший результат в этом году был зафиксирован только 20 августа и 6 июня. Об этом со ссылкой на сервисы по отслеживанию танкеров пишет Bloomberg.

За неделю с 12-го по 19 ноября суточный объем поставок упал сразу на 580 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей. Всего за четыре недели, с 22 октября по 19 ноября, морской экспорт составил 3,23 миллиона баррелей в сутки.

Такая динамика наблюдается на фоне новых санкций США, которые начали наказывать танкеры, задействованные в перевозке российской нефти с нарушением потолка цен на нее.