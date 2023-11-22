Новак оценил текущий уровень цен на нефть

Новак заявил, что Россия считает адекватным текущий уровень цен на нефть
Россия считает текущий уровень цен на нефть объективным отражением ситуации, рынок нефти сбалансирован. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"На мой взгляд, цены объективно отражают существующую картину. [Цены нефти находятся] на достаточно хорошем уровне, рынок сбалансирован. Мы все эти вопросы будем обсуждать на совещании [ОПЕК+]", - сказал он.
Что касается прогноза МЭА о возможности профицита предложения в 2023 году, то он заметил, что ОПЕК+ прокомментирует этот вопрос после изучения анализа техкомитета организации.