Эрдоган заявил о завершении падения турецкой лиры

Турецкая лира прекратила падение и вскоре может укрепиться. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитируют РИА Новости.

По словам турецкого лидера, падение лиры завершилось, и в настоящее время есть высокая вероятность, что валюта укрепится по отношению к доллару.

При этом еще в начале ноября лира обновила свой исторический минимум, опустившись до отметки в 28,6 лиры за доллар. А всего с начала 2023 года лира потеряла более половины своей стоимости.

По мнению ряда экспертов, причиной обвала национальной валюты Турции являются действия Эрдогана, которые игнорировал рекомендации экономистов.