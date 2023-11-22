В России могут вернуться к фьючерсным контрактам на топливо

Правительство России может в ближайшее время принять решение о продаже части объемов топлива, реализуемого на бирже, через фьючерсные контракты, пишет «Российская газета» со ссылкой на слова вице-премьера РФ Александра Новака. Он добавил, что внутренний рынок России на данный момент полностью обеспечен топливом.

«Важным направлением является развитие срочного рынка. В настоящий момент рассматривается возможность часть объемов, которые продаются на бирже, продавать через фьючерсные контракты. Думаю, что в ближайшее время такие решения будут приняты», — сказал он.

При этом Новак отметил, что за последние несколько лет правительство поэтапно повышало нормативы продаж топлива на бирже. Так, сейчас компании обязаны реализовывать через биржу 15% от общего объема производства бензина и 12,5% от всего дизельного топлива.

Ранее вице-премьер сообщил, что правительство не видит необходимости в принятии оперативных мер на топливном рынке. По его словам, кабмин просчитывает различные варианты развития событий. В частности, Новак отметил, что запрет на экспорт авиационного топлива вводить не планируют.