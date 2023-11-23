Цена бензина АИ-95 на бирже опустилась ниже 50 тыс. рублей

Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" в европейской части России по итогам торгов в четверг опустилась ниже 50 тыс. рублей за тонну впервые с марта 2023 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 снизилась на 0,51% - до 49,866 тыс. рублей за тонну. В последний раз стоимость этого вида топлива находилась ниже отметки в 50 тыс. рублей за тонну 21 марта. Бензин Аи-92 подешевел на 0,34% - до 47,5 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизеля уменьшилась на 0,48% - до 56,217 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 0,18%, до 56,122 тыс. рублей за тонну. Зимний дизель подешевел на 0,11% - до 69,226 тыс. рублей за тонну.

При этом цена топочного мазута подросла на 5,69% - до 17,105 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 0,69% - до 35,727 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива снизилась на 1,25% - до 30,031 тыс. рублей за тонну.