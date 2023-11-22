Цены на нефть резко упали

Стоимость эталонного сорта нефти Brent на бирже ICE резко упала, потеряв за полчаса более двух процентов, а с начала дня — почти четыре процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.

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В нижней точке цены опускались до 79,8 доллара за баррель. Однако еще через полчаса котировки отыграли падение, восстановившись до 80,7 доллара на момент написания материала.

Цены отреагировали на новость о переносе заседания ОПЕК и ОПЕК+ еще на неделю. Встреча состоится 30 ноября. Причиной изменения даты, как Саудовской Аравии по поводу добычи нефти другими членами ОПЕК+.