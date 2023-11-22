Минэкономразвития назвало самые энергоэффективные регионы

В Минэкономразвития назвали самые энергоэффективные регионы. Ведомство изучило, как проводилась в регионах в 2022 году госполитика в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

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В итоге самые высокие баллы получил 21 регион. Им условно присвоен высокий класс энергоэффективности "А+". Еще 25 регионов получили класс "А", 17 - класс "В". 14 регионов оценили на "С", 5 на "D" и 3 региона получили низшую отметку "Е".

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Максимально высокого уровня - класса "А++" пока не достиг ни один субъект, отметила директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Ирина Петрунина.

"Фактически это тот потенциал, который мы можем реализовать в дальнейшем, и понимаем, куда мы движемся и что нам для этого нужно сделать", - сказала она.

Ирина Петрунина добавила, что лучше всего регионы справляются с повышением энергоэффективности в дорожной и уличной инфраструктуре и в государственных и муниципальных учреждениях.

Особо отмечены регионы, добившиеся максимальных результатов по отдельным направлениям.

Так, в сфере стратегического планирования в 2022 году выделилась Нижегородская область. Лидер в сфере энергоэффективности дорожной и уличной инфраструктуры (освещение региональных и муниципальных дорог) - Белгородская область. Санкт-Петербург - лидер по энергоэффективности многоквартирных домов (учитывались энергоэффективный капремонт, оснащение домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, приборами учета, а также доля перекрестного субсидирования).

Мурманская область лучше всех справилась с энергоэффективностью государственных и муниципальных учреждений, а Чувашия - с организационным и методическим обеспечением госполитики в области энергоэффективности.

К наиболее успешным практикам в 2022 году, по словам Петруниной, можно отнести автоматизированную систему учета энергоресурсов бюджетных учреждений в Белгородской области, энергосервисные контракты в жилищном фонде в Якутии, систему рейтинговой оценки муниципальных районов в Санкт-Петербурге.

"Петербург реализует масштабные программы модернизации систем теплоснабжения и наружного освещения с использованием современных технологий, внедряет энергосберегающие практики в промышленности, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве", - рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Сегодня в Петербурге, по его словам, уровень оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет 96%.

Это один из самых высоких показателей в стране.

"Важно, что энергоэффективные мероприятия выполняются в ходе капитального ремонта. Одновременно многоквартирные дома оснащаем автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами. Модернизируем центральные тепловые пункты. Энергоэффективный капремонт и установка оборудования, автоматически регулирующего теплопотребление и температуру горячего водоснабжения, позволяет экономить в многоквартирном доме от 25 % до 40% тепла. Снижается потребление горячей воды более чем на 10%. Минимизируя потребление энергоресурсов, мы при этом сдерживаем рост тарифов, обеспечиваем максимально высокий современный уровень качества жизни", - сказал он.

Сейчас Петербург актуализирует до 2028 года региональную государственную программу энергосбережения, ведется системная работу и в бюджетной сфере. "Петербург - в числе лидеров по количеству заключенных энергосервисных контрактов - 559 с общим объемом привлеченных инвестиций порядка 2 млрд руб., - отметил Беглов. - Современные светодиодные системы освещения установлены более чем на 500 объектах бюджетной сферы города. В 100 зданиях школ и детских садов модернизирована система отопления".

"В текущем году впервые проведена оценка деятельности регионов в области энергоэффективности по новой методике, - рассказала заместитель гендиректора, директор "Центра энергоэффективности" Фонда ЦСР Екатерина Кваша. - И это большой шаг на пути к выстраиванию последовательной комплексной работы над повышением энергоэффективности в регионах. Многофакторная оценка, предусмотренная методикой, позволяет как регионам, так и федеральным ведомствам оценить не только общее состояние дел, но и состояние дел по отдельным направлениям. Что в дальнейшем будет способствовать концентрации работы над наиболее проблемными направлениями. Кроме того, подобная оценка позволит выявлять лучшие практики, истории успеха регионов и распространять их по всем субъектам РФ".

Рейтинговая оценка позволяет системно координировать взаимодействия региональной и федеральной власти, а также обеспечить партнерский диалог между регионами, считает гендиректор АРВИС Ирина Золотова. Это единая система координат, которая четко выделяет зоны прямого влияния субъектов РФ на достижение цели по снижению энергоемкости ВВП на 35% к 2035 году и углеродной нейтральности к 2060 году.