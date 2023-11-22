Путин обвинил Запад в создании стрессовой экономической ситуации
Президент России Владимир Путин заявил, что в данный момент мировая экономика «испытывает колоссальный стресс», в чём виноваты страны Запада. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Такое заявление президент сделал во время своего выступления по видеосвязи в ходе саммита G20.
«Хотел бы отметить также и то, что колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств», — заявил он.
При этом Путин подчеркнул, что к такой ситуации привели именно действия стран Запада, которые оправдывались борьбой с эпидемией коронавируса.
«Вливание триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал, не наши действия и наши попытки добиться справедливости на Украине, нет», — добавил президент.
Ранее Путин высказался о подрыве ниток российского газопровода «Северный поток».