Путин обвинил Запад в создании стрессовой экономической ситуации

«Вливание триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал, не наши действия и наши попытки добиться справедливости на Украине, нет», — добавил президент.