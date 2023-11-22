Названы причины укрепления рубля

Причинами укрепления рубля, который 21 ноября опустился по отношению к доллару ниже 88 рублей, стали приближение налогового периода, откат индекса американской валюты DXY, фактор высоких ставок и нормативы по продаже валютной выручки для экспортеров. Такое мнение в беседе с Life высказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Его слова поддержал директор по коммуникациям BitRiver экономист Андрей Лобода , добавив, что позитивно на рубль также влияет наблюдаемый сейчас рост цен на нефть и ожидания о росте ВВП на 3% по итогам 2023 года.

Кроме того Буйволов и Лобода считают, что рубль продолжит укрепляться и в ближайшие дни и опустится по отношению к доллару ниже 85 рублей. При этом в декабре он может перейти к обратной динамике на фоне повышенных бюджетных расходов, предпраздничного спроса на импортные товары и валюту для зарубежных поездок. По их прогнозам, к концу года стоит ожидать курс в пределах 89-92 рублей.