Обвал на валютном рынке. Названы причины укрепления рубля
Причинами укрепления рубля, который 21 ноября опустился по отношению к доллару ниже 88 рублей, стали приближение налогового периода, откат индекса американской валюты DXY, фактор высоких ставок и нормативы по продаже валютной выручки для экспортеров. Такое мнение в беседе с Life высказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.
Его слова поддержал директор по коммуникациям BitRiver экономист Андрей Лобода, добавив, что позитивно на рубль также влияет наблюдаемый сейчас рост цен на нефть и ожидания о росте ВВП на 3% по итогам 2023 года.
Кроме того Буйволов и Лобода считают, что рубль продолжит укрепляться и в ближайшие дни и опустится по отношению к доллару ниже 85 рублей. При этом в декабре он может перейти к обратной динамике на фоне повышенных бюджетных расходов, предпраздничного спроса на импортные товары и валюту для зарубежных поездок. По их прогнозам, к концу года стоит ожидать курс в пределах 89-92 рублей.