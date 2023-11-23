FT: Американскому доллару угрожает поглощение криптоюанем

«Но БРИКС не нужно изобретать новую валюту или систему переводов. Лучшие «новые» деньги уже здесь: цифровые долларовые стейблкоины и другие токенизированные криптовалюты. В отличие от «старого» доллара, который легко регулируется, отслеживается и привязан к Вашингтону, оффшорные системы криптовалютных переводов работают вне существующей сети регулирования», — пишут авторы материала ( среди которых – бывший старший портфельный менеджер компании Elliott Management Джей Ньюман и бывший управляющий директор Morgan Stanley Principal Strategies Ричард Карти — Frank Media).



«Подумайте вот о чем: если бы Россия хранила криптовалютные токены на жестком диске вместо того, чтобы держать активы в центральных банках G7, то планы по замораживанию $600 млрд ее резервов просто бы провалились. То же самое касается счетов сотен российских олигархов и еще 12 тысяч физических и юридических лиц, находящихся в настоящее время под американскими санкциями», — говорится в статье.