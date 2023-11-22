В России замедлилась инфляция

Росстат: недельная инфляция в России замедлилась до 0,2%
Специалисты Росстата выяснили, что недельная инфляция в РФ с 14 по 20 ноября замедлилась до 0,2%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве уточнили, что неделей ранее недельная инфляция составляла 0,23%.
В общей сложности, отметили в Росстате, инфляция составила с начала ноября 0,8%, а с начала года — 6,31%.
В период с 14 по 20 ноября сильнее всего выросли (и даже ускорили рост) цены на яйца — на 4,5% после 3,4% на прошлой отчетной неделе, уточнили в ведомстве.
Цены на сосиски и сардельки выросли на 0,5%; на сливочное масло и хлеб — на 0,4%; рыба, молоко, макаронные изделия и рис подорожали на 0,3%.
Вместе с тем, снизились цены на сахар — на 0,9%, вермишель — на 0,6%. Кроме того, подешевели баранина, маргарин, чай, пшено и гречка.