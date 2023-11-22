В России сняли запрет на экспорт летнего дизельного топлива

Правительство России отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива из РФ из-за насыщения внутреннего рынка. Об этом у себя в Telegram-канале сообщило Минэнерго страны.

В ведомстве напомнили, что соответствующий запрет был введен в РФ 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Ограничение позволило в течение следующих двух месяцев насытить внутренний рынок товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином, пополнив запасы до 3,2 миллионов тонн, что на 14% больше, чем в момент введения меры.