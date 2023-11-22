Цены на газ в Европе выросли выше 500 долларов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов 22 ноября выросли до 507 долларов за тысячу кубометров или почти на 2%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

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Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу TTF на торгах в среду стартовала с отметки в 509,3 долларов за тысячу кубометров. К концу дня она снизилась до 506,9 долларов за тысячу кубометров.