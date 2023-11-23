Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ стала минимальной за 16 лет

Согласно аналитической записке Счётной палаты о ходе исполнения бюджета, доля нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам трёх кварталов 2023 года упала до минимума за 16 лет.

Об этом пишет РБК.

Отмечается, что она составила чуть более 28% всех поступлений.

По данным издания, в абсолютном выражении доходы снизились в полтора раза — до 5,58 трлн руб.

Среди причин указываются снижение мировых цен на нефть и регуляторные новации.

Ранее правительство отменило временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива.