Россиянам назвали самый прибыльный способ вложения денег

Сегодня самый прибыльный способ вложения денег — это банковский вклад, убежден кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил и другие возможные способы хранения средств.

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Экономист объяснил, что все вложения зависят от двух базовых отправных пунктов: что человек ждет от них и какая у него сумма.

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«Если человека интересует спокойное размещение средств, то для него лучше, чем банк, ничего не подойдет. Сейчас ключевая ставка высокая и высокая ставка в банках по коротким вложениям. Человек может получать до 15 процентов дохода, совершенно ни о чем не волнуясь», — сообщил он.

По другим инструментам, по словам Беляева, неподготовленный человек вряд ли получит больше.

Если же ключевая ставка понизится и понизятся проценты по банковским вкладам, то человеку придется овладевать дополнительными знаниями для того, чтобы применять другие инструменты Михаил Беляев экономист

Россиянам перечислили неэффективные варианты вложения денег

Экономист отметил, что вложение средств в валюту сегодня вряд ли подойдет для эффективного инвестирования.

«Кроме доллара, евро и юаня ничего рассматривать не приходится. Но это скорее вопрос не дохода, а вопрос стабилизации против инфляции. Сейчас курс доллара снижается по отношению к рублю, но я думаю, что это недолго будет продолжаться. Через какое-то время он восстановится. Но вряд ли нас ожидает такой бурный рост, на котором можно будет приобрести дополнительный доход», — добавил он.

По мнению финансиста, в данный момент вряд ли есть какой-то инструмент и какой-то актив, куда можно было бы вложить деньги на короткий срок и получить доход выше 15 процентов.

«Для того, чтобы работать с акциями, их надо изучать. Индивидуальные инвестиционные счета, которые освобождаются от налога, — это всего 13 процентов и максимальная сумма — 400 тысяч. Еще год назад мы рассматривали облигации федерального займа с индексом н. Там доход был 8-9 процентов. Тогда их можно было рассматривать как конкурентное вложение, но не сейчас. Антиквариат рассматривать могут только эксперты. Приобретение материальных вещей — бытовая техника, автомобили и прочее — даже не рассматриваются», — перечислил эксперт.

Назван эффективный вариант вложения на длительный срок

При этом Беляев отметил, что на длительный период человек может рассмотреть вложение в золото. Но такое вложение должно измеряться годами, предупредил он.

Как альтернатива, существуют обезличенные металлические счета в банках Михаил Беляев экономист

«Человек приносит деньги, банк смотрит, сколько грамм или килограмм золота можно на них купить. Это фиксируется в документах и потом, когда человек хочет извлечь деньги, банк смотрит, сколько к этому моменту будет стоить вес золота», — объяснил экономист.

В заключение финансист заявил, что не существует такого инструмента, который бы быстро принес большие доходы.