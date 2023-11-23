Россия введет запрет на экспорт твердой пшеницы

Россия с 1 декабря введет запрет на экспорт твердой пшеницы
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минэкономразвития и Минсельхоза об установлении объема тарифной квоты на вывоз основных зерновых - ячменя, пшеницы, кукурузы, ржи в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, в объеме 24 млн тонн. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Предполагается, что квоту введут на период с 15 февраля по 30 июня будущего года.
Кроме того, подкомиссия поддержала инициативу Минсельхоза о временном запрете на вывоз из России твёрдой пшеницы на период - с 1 декабря этого года по 31 мая будущего года. Отмечается, что такая мера нужна для обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания потребительских цен на внутреннем рынке.
Также подкомиссия одобрила установление тарифной льготы для отдельных видов мяса домашних кур. В следующем году ожидается освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины до 160 тыс. тонн мяса кур. Это необходимо для стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции. Которая может произойти, благодаря увеличению предложения на внутреннем рынке.