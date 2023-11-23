Дерипаска оценил возможное снижение доходов бюджета России

Российский предприниматель Олег Дерипаска оценил в 10-12 триллионов рублей возможное уменьшение доходов российского бюджета в случае значительного снижения цен на основные экспортные товары страны. Lenta.ru
«Продолжается то, что в мире называется „мягкая посадка“ (soft landing), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн руб. уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лед…» — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Ura.Ru
Ранее Дерипаска заявил, что Россия смогла выдержать удар санкций со стороны Запада, которые превратились в неэффективное оружие. Газета.Ru