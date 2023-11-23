Дерипаска оценил возможное снижение доходов бюджета России

«Продолжается то, что в мире называется „мягкая посадка“ (soft landing), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн руб. уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лед…» — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Ura.Ru