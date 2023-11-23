Разморозка активов по лицензиям ЕС осложнилась из-за санкций против СПБ Биржи

Российские инвесторы, которым выдали лицензии на разморозку активов, сообщают о проблемах при переводе ценных бумаг. Это связано с рестрикциями, которые США ввел против СПБ Биржи, передает РБК.

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Подчеркивается, что после введения ограничений в отношении СПБ Биржи гарант (иностранная компания-оператор, которая участвует в разблокировке активов) отказался от исполнения лицензий.

Также отмечается, что до введения рестрикций международный депозитарий Euroclear запрашивал разрешение от американских властей.

Некоторыми американскими банками-корреспондентами также блокируются активы клиентов с лицензиями. СПБ Бирже была предоставлена лицензия на проведение операций до января 2024 года.

В статье говорится, что санкции со стороны Европы против Национального расчетного депозитария уже повлекли за собой блокировку части ценных бумаг, которые торгуются на СПБ Бирже и хранятся в депозитариях Euroclear и Clearstream через НРД.