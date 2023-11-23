ЦБ Турции резко поднял учетную ставку

Центробанк Турции поднял учетную ставку до 40%
Центральный банк Турции сегодня принял решение повысить учетную ставку с 35% до 40%. Об этом со ссылкой на заявление регулятора пишет РИА Новости.
Центробанк страны летом сообщал о планах поэтапно ужесточать монетарную политику. Последний раз учетная ставка корректировалась в октябре. 26 октября она была повышена с 30% до 35%.
Сегодня регулятор вновь провел заседание, на котором был рассмотрен вопрос учетной ставки.
«Принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов, до 40%», — отмечается в заявлении ЦБ Турции, опубликованном по итогам заседания.
Ранее в Турции было зафиксировано незначительное замедление инфляции в октябре. Динамика наблюдалась впервые за четыре месяца. Вместе с тем повышение стоимости мебели и бытовой техники ускорилось до 61% с 59,1%, цены на транспортные услуги выросли на 72% после роста на 50,3% в предыдущем месяце, услуги здравоохранения стали дороже на 81,3% (70,3%).