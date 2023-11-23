ЦБ Турции резко поднял учетную ставку

Центральный банк Турции сегодня принял решение повысить учетную ставку с 35% до 40%. Об этом со ссылкой на заявление регулятора пишет РИА Новости.

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Центробанк страны летом сообщал о планах поэтапно ужесточать монетарную политику. Последний раз учетная ставка корректировалась в октябре. 26 октября она была повышена с 30% до 35%.

Сегодня регулятор вновь провел заседание, на котором был рассмотрен вопрос учетной ставки.

«Принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов, до 40%», — отмечается в заявлении ЦБ Турции, опубликованном по итогам заседания.