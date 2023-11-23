В Россию запретили ввозить семенной материал из Европы

С 23 ноября текущего года в Россию будет запрещено завозить семенной и посадочный материал из Нидерландов. Об этом Россельхознадзор в пресс-релизе на своем сайте.

Ограничение в отношении поставок семенного материала будет действовать, пока российская служба не проверит исследования нидерландской лаборатории Enza-Zaden Operalions B.Y. Компания выдает необходимые для поставок документы — они подтверждают сортовые, посевные качества материала и отсутствие в них ГМО.

Причиной введения запрета стало выявление карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта — бактериальной пятнистости тыквенных культур. Речь идет о вредных организмах, которые отсутствуют или ограниченно распространены на территории этих стран. Россельхознадзор отмечает, что вирус распространяется зараженными семенами, плодами и рассадой. Болезнь поражает кабачки, перец, томаты, баклажаны, арбузы, дыни, огурцы, разные виды тыкв, патиссонов и другие культуры. При раннем заражении растений потери урожая могут доходить до 100 процентов.