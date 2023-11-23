Завершение налогового периода 28 ноября может оказать заметное давление на курс рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Завершение налогового периода приводит к сокращению предложения иностранной валюты на биржевом рынке. Основная масса экспортеров уже аккумулировала объем рублей, который нужен для фискальных платежей. На следующей неделе уход этого фактора способен оказать более серьезное давление на курс рубля», — пояснил он.

Тем не менее в целом ситуация для курса рубля остается неплохой, считает Бабин. Он уточнил, что этому способствуют относительно высокие цены на нефть, а также жесткая политика Центробанка РФ по ключевой ставке, сокращающая спрос на импорт.

«Более устойчивому предложению валюты способствуют введенные недавно большие обязательства экспортеров по возврату экспортной выручки и ее реализации на бирже», — заключил эксперт.

Курс рубля на торгах Мосбиржи в четверг поначалу активно укреплялся, но периодически происходили заметные откаты от очередной дневной вершины. После старта основной сессии российская валюта сдала позиции, растеряв существенную часть достижений четверга. По данным на 16:36 мск, доллар стоит 88,4105 рубля, евро — 96,449 рубля.

Курс доллара на торгах Мосбиржи во вторник упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня 2023 года — до 87,6858 рубля. «Газета.Ru» рассказала, каким может быть «дно» доллара до конца этого года.